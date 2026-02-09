Когда планируется временная регистрация вакцины от аллергии

Во втором квартале 2026 года в России планируется временная регистрация вакцины от аллергии. Об этом в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы ожидаем временную регистрацию во втором квартале текущего года», — передает ее слова РИА Новости.

Также сейчас завершается набор пациентов для третьей фазы клинических исследований. После сезона пыления ФМБА намерено подать эту вакцину уже на постоянную регистрацию.