Стало известно, сколько в России не хватает ревматологов

В России сейчас работают 1,5 тысячи врачей-ревматологов — это 50 процентов от необходимого количества специалистов такого профиля. Об этом заявил директор НИИ ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава, членкор РАН Александр Лила на круглом столе в Госдуме 9 февраля.

© РИА Новости

Он отметил, что современные технологии лечения ревматических патологий требуют высокого уровня образования врачей.

«Я это особо хочу подчеркнуть, потому что по 22-ФЗ от 28 февраля прошлого года с 1 марта будет существенное ограничение дистанционных технологий в образовании врачей. Для нас это крайне важно на сегодняшний день. Количество ревматологов в Российской Федерации — где-то 1500 человек, это 50 процентов от необходимого. Например, на Камчатке один ревматолог на весь регион», — рассказал Лила.

Он добавил, что в прошлом году Российская медицинская академия непрерывного образования подготовила только двух ординаторов-ревматологов. А на вопрос модератора круглого стола, первого зампредседателя Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николая Коломейцева, почему так происходит, Лила ответил, что, поскольку это целевое обучение, регионы не вовремя не подают заявки.

Было решено по итогам круглого стола отразить эту проблему в обращении в Минздрав и Минобрнауки.