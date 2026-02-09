Онкологи спасли пациента с опасной мутацией — двумя меланомами

На Алтае онкологи спасли жителя Краснощековского района с двумя меланомами кожи. Данная форма онкологии относится к числе редких и, как правило, развивается при наличии генетических мутаций.

Александр рассказал врачам, что с детства был "усыпан родинками". Они его не беспокоили, но около семи месяцев назад одна из них, расположенная на пояснице начала активно расти.

«Поначалу думал: ничего страшного, сама засохнет и отвалится,- рассказали в Алтайском онкодиспансере. — Мешала, правда, эта родинка сильно под одеждой. Но через полгода она увеличилась в пять раз и стала кровить. Что делать — пошел в больницу».

Врачи направили пациента в краевой онкологический диспансер. Но уже при осмотре онкологу не понравилось еще одно новообразование. Гистология показала - обе родинки являются самостоятельными меланомами.

«Часто у пациентов, у которых есть BRAF или NRAS мутации меланома протекает более агрессивно: либо в целом развивается стремительнее обычного, либо одновременно возникает несколько самостоятельных опухолей. Причем, это могут быть не только другие очаги меланомы, но нередко опухоли кишечника или щитовидной железы», — поясняет лечащий врач пациента Екатерина Галкина.

Теперь Александру и его детям необходимо пройти молекулярно-генетическое исследование на наличие опасных мутаций. Онкологи говорят, что генетическая поломка может передаваться по наследству.