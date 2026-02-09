Выброшенной из окна девочке восстановили череп

Выброшенной из окна в Уфе отцом 3-летней девочке хирурги восстановили череп
Выброшенной из окна в Уфе отцом трехлетней девочке хирурги Российской детской клинической больницы полностью восстановили череп.
Как рассказал врач нейрохирургического отделения РДКБ Александр Рещиков, после удаления костных отломков у ребенка оставался существенный дефект в левой затылочной части.
«Чтобы восстановить симметрию, мы установили титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров, соответствующий здоровой половине черепа. Конструкция его такова, что ребенок, хоть и будет дальше расти, ему не потребуются дополнительные вмешательства», — рассказал врач.
Через 11 дней маленькую пациентку вместе с мамой перевели в реабилитационный центр.
Родной отец выбросил ребенка из окна 9 октября прошлого года на фоне обострившегося психического заболевания. На днях суд отправил его на принудительное лечение.