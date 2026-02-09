В Новосибирской области снизили летальность от острого инфаркта миокарда

За 2025 год в больницах Новосибирской области удалось снизить летальность от острого инфаркта миокарда с 12,7% до 11,2%. Эта положительная динамика стала результатом работы десяти региональных сосудистых центров, где пациентам оказывают экстренную высокотехнологичную помощь.

Развитие сети таких центров является частью федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Важную роль сыграла и своевременная диагностика. Врачи провели нагрузочное тестирование и стресс-эхокардиографию более чем 14 тысячам пациентов, что почти в четыре раза превысило плановые показатели.

Это позволило выявлять проблемы на ранней стадии и предотвращать острые состояния. В итоге за прошлый год удалось спасти 4305 жителей региона, которые перенесли опасное сердечно-сосудистое заболевание.

Ранее сообщалось, что московские специалисты научили ИИ прогнозировать заболевания сердечно-сосудистой системы у пациентов, внедряя ИИ-мониторинг состояния больных с риском инфаркта и инсульта.