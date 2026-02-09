Психолог назвала неочевидный симптом деменции, который проявляется после полудня

У пациентов с таким диагнозом может ухудшаться самочувствие после полудня. Британский психолог Келлин Ли указала на неочевидный симптом деменции, проявляющийся во второй половине дня.

Эксперт рассказала, что после полудня у людей с деменцией часто проявляются симптомы тревожности и депрессии, сильный голод и боли. Также могут наблюдаться обострённые реакции на некоторые назначенные лекарства и сенсорные нарушения.

«Если близкий человек кажется вам взволнованным, попытайтесь успокоить его, отвлеките, возможно, рассказав о любимом воспоминании или событии, которое ему нравится», — сказала Ли.

