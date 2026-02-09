Где будет работать медпоезд «Святой Пантелеймон» в Забайкалье

Медицинский поезд РЖД "Святой Пантелеймон" посетит 20 станций Забайкалья с 12 февраля по 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.

© РИА Новости

За это время медицинские работники окажут жителям региона бесплатные медицинские услуги. В состав поезда входят вагоны лучевой и функциональной диагностики, два — терапевтических, а также хирургический и лабораторный вагон. Внутренние помещения доступны в том числе пациентам с ограниченными возможностями здоровья.

Прием граждан будут вести терапевт и педиатр, а также врачи узкой направленности: оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, невролог, хирург, уролог, эндоскопист и другие специалисты.

Первую остановку "Святой Пантелеймон" совершит в поселке Урюм 12 февраля. Жителям при себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.