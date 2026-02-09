Онкологов могут наделить дополнительным обязательством

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением обязать онкологов перед началом лечения информировать своих пациентов о методах сохранения половых клеток. Документ есть в распоряжении ТАСС.

© РИА Новости

Депутат отметила, что одним из наиболее тяжелых побочных эффектов агрессивного лечения, таким как химио- или лучевая терапия, является снижение и полная потеря фертильности пациента. При этом информирование пациентов о методах сохранения половых клеток (криоконсервации) носит фрагментарный характер, что лишает многих граждан шанса на родительство в будущем, считает парламентарий.

«Прошу вас поручить рассмотреть возможность внесения изменений в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи по профилю "Онкология", закрепив за врачом-онкологом обязанность информирования пациента о возможности криоконсервации половых клеток перед началом лечения. Принятие данной меры фундаментально изменит качество жизни людей, победивших онкологические заболевания», — указано в документе.

По словам Горячевой, к ней регулярно поступают обращения от людей, которые уже после лечения узнают, что могли сохранить возможность иметь детей — если бы получили эту информацию вовремя.