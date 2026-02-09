Назван самый распространенный в РФ штамм коронавируса

Роспотребнадзор назвал самый распространенный в РФ штамм коронавируса — XFG (Стратус), доля которого составляет 99% среди новых случаев COVID-19 в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

© РИА Новости

«По результатам реализуемого Роспотребнадзором геномного эпиднадзора на территории Российской Федерации продолжает доминировать вариант XFG. Его доля составляет 99% среди новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "Стратус", по данным международной базы GISAID, доминирует в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. Так, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — 50%.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что научные организации ведомства продолжают молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 с углубленным исследованием проб из всех субъектов РФ и загрузкой результатов секвенирования в платформу агрегирования последовательностей геномов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. К настоящему моменту в национальную базу VGARus загрузили более 450 тыс. сиквенсов различных патогенов, из них 368 тыс. — геномы SARS-CoV-2.

В ведомстве также отметили, что в мире с ноября 2024 года начал циркулировать вариант BA.3.2 — это линия SARS-CoV-2, являющаяся производной от BA.3. По данным ВОЗ, BA.3.2 выделили как вариант, нуждающийся в наблюдении, на фоне большого числа мутаций и потенциальных признаков иммунного ускользания. По итогам мониторинга в РФ (по данным VGARus) линия BA.3.2 не выявлена. Кроме того, его циркуляция в мире остается весьма ограниченной, выявляется он в основном в Западно-Тихоокеанском регионе.