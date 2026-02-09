Женщине провели сложнейшую операцию по трансплантации почки

Кузбасские врачи выполнили операцию по трансплантации органа пациентке, пережившей замену митрального клапана сердца.

© Российская Газета

Проблемы с сердцем у жительницы Кузбасса выявились, когда ее включали в лист ожидания на пересадку почки. При обследовании оказалось, что она находится буквально в шаге от инфаркта или инсульта. При этом сама пациентка никогда не жаловалась на перебои с сердцем.

После операции по замене митрального клапана женщина начала принимать кроворазжижающие препараты. Но в это же время подошла очередь на трансплантацию.

«Пересадка почки — это всегда экстренная операция. Поэтому отменить заранее лекарства, чтобы исключить риск массивного кровотечения, невозможно, — рассказывает министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов. — Во время вмешательства с женщиной работала мультидисциплинарная бригада. Нефрологи, кардиологи, анестезиологи — каждый страховал работу хирургов-трансплантологов».

Отмечается, что команда медиков областной клинической больницы имени Беляева справилась со своей задачей блестяще. "Новая" почка прижилась и полноценно работает.

«Таким образом, одно заболевание позволило вовремя обнаружить другое, — пояснил Тарасов. — А врачи смогли дважды сохранить женщине жизнь».

Теперь пациентка из Кузбасса больше не будет "привязана" к диализу и вернется к обычному образу жизни.