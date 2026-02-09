Раскрыт неочевидный фактор развития инфаркта и инсульта

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний порой зависит от совсем неожиданных факторов, рассказала главный врач стоматологии «Все свои», эксперт по первичному приему Виктория Каратаева. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам стоматолога, в зону риска атеросклероза сосудов, инфарктов и инсультов попадают пациенты с хроническими заболеваниями десен — гингивитом, пародонтитом. Она объяснила, что при хроническом воспалении с кровоточивостью патогенные бактерии легко проникают через сосудистую стенку, вызывают ее утолщение и током крови разносятся по организму, повреждая органы-мишени — сердце, почки, глаза.

«Зачастую узкопрофильные специалисты, например, кардиологи, офтальмологи направляют пациента к стоматологу, чтобы проверить здоровье рта и зубов, исключить наличие хронических очагов инфекции, ведь успех лечения и профилактики серьезных общесоматических заболеваний напрямую зависит от выявления и устранения всех причин», — прокомментировала эксперт.

Каратаева отметила, что при наличии воспаления в деснах иммунная система запускает защитную реакцию, развивается хроническое воспаление, которое затрагивает сосуды по всему телу, приводя к образованию атеросклеротических бляшек и тромбов. Именно они, по ее словам, становятся причиной инфарктов и инсультов.

«Больше остальных рискуют столкнуться с сердечно-сосудистыми катастрофами пациенты с сопутствующей патологией сосудов и сердца, сказала собеседница издания. Также в зоне риска — больные сахарным диабетом, курильщики, не посещающие годами стоматологов люди и те, кто не уделяет должного внимания гигиене и профилактике болезней зубов и десен», — предупредила врач.

