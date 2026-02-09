Почка спасла сердце: врачи провели сложнейшую операцию

В КОКБ имени С. В. Беляева пациентке провели одну из самых сложных операций, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

© Vse42.ru

Женщина постоянно принимала препараты, разжижающие кровь, после замены митрального клапана сердца, поэтому отменить лекарства перед пересадкой было невозможно – любая ошибка могла привести к массивному кровотечению.

Во время операции с пациенткой работала мультидисциплинарная команда: нефрологи, кардиологи и анестезиологи страховали действия хирургов-трансплантологов.

Операция прошла успешно – пересаженная почка уже работает, и жизнь женщины больше не зависит от диализа.

Примечательно, что серьезные проблемы с сердцем выявили именно при подготовке к трансплантации. Результаты УЗИ показали, что пациентка находилась в шаге от инфаркта или инсульта, хотя сама никогда не жаловалась на сердце.

Таким образом, одно заболевание позволило вовремя обнаружить другое, и врачи фактически дважды спасли женщине жизнь.