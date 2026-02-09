В России продолжается модернизация первичного звена здравоохранения

В России продолжается масштабная модернизация первичного звена здравоохранения. В 2025 году построено более 580 поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Капитальный ремонт провели в более чем 1,3 тысячи зданий. Все эти работы проходят в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Спасибо строителям

В начале января сразу в нескольких районах Республики Тыва начали работу новые медицинские объекты, открылись восемь учреждений здравоохранения, построенных и отремонтированных менее чем за год.

В одном из отдаленных районов после капремонта снова принимает пациентов поликлиника, начал работать новый фельдшерско-акушерский пункт.

«Я очень рада, что довелось увидеть такое прекрасное здание в родном селе. Спасибо строителям за такой медицинский пункт! Желаю успехов специалистам, которые будут работать здесь на укрепление здоровья односельчан», — сказала старейшая жительница одного из населенных пунктов Одек Содунам.

В обновленной поликлинике 17 оборудованных кабинетов — приемных врачей, помещений для вакцинации и диагностики. Учреждение оснастили современной техникой, включая рентген-аппарат отечественного производства. Помещения организованы так, чтобы пациентам было удобно проходить обследования и консультации, а медицинским работникам — выполнять работу в комфортных условиях.

Комфортно всем

В начале 2026 года в Чувашской Республике после капитального ремонта начала работать Янтиковская поликлиника. Теперь медицинскую помощь здесь смогут получить более 9,5 тысячи жителей округа.

Здание полностью привели в порядок: заменили системы водоснабжения, канализации и электроснабжения, смонтировали современную вентиляцию и установили кондиционеры. Поликлиника стала удобнее как для персонала, так и для пациентов, включая людей с ограниченной подвижностью.

«Это не просто косметическое обновление, а серьезная перестройка. Сегодня поликлиника соответствует современным требованиям», — отметила главный врач Канашского межтерриториального медицинского центра Рената Федорова.

Обновления коснулись всех помещений, входов и зон ожидания. В поликлинике появились понятная навигация и новая мебель, что сделало пребывание внутри более комфортным. Работы проведены по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", одна из целей которого — обновление медицинской инфраструктуры и создание более комфортных условий для получения помощи на местах.

Медицина на колесах

В Республике Башкортостан медицинская помощь становится доступнее для жителей небольших и отдаленных населенных пунктов.

В Кармаскалинском районе работает мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который регулярно выезжает в села и деревни. Только за первую неделю января передвижной ФАП четыре раза побывал в селах и деревнях района.

«Люди очень рады возможности получить медицинскую помощь недалеко от дома, ведь не у каждого есть возможность ездить в райцентр», — сообщил главврач Кармаскалинской центральной районной больницы Феликс Сакаев.

Мобильный пункт — это полноценный медицинский кабинет на колесах. В нем есть все необходимое для первичных обследований и осмотров, включая электрокардиограф, приборы для измерения артериального и внутриглазного давления. Это дает возможность пройти осмотр и диспансеризацию, не тратя силы и время на дорогу в райцентр. Для пожилых и людей с ограниченной подвижностью такая форма медицинской помощи особенно важна.

Справка "РГ"

С 2021 года в стране создано более 5,4 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, из них почти 1,6 тысячи построены с нуля.

Ожидается, что к концу 2026 года доля граждан, получающих первичную медицинскую помощь в обновленных медицинских организациях, достигнет 80 процентов. А к 2030 году — 100 процентов.