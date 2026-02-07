В Волгограде разработают базовые принципы применения ИИ в медицине

Базовые принципы и научное обоснование, разрабатываемые учеными Волгоградского государственного университета (ВолГУ), позволят на законодательном уровне регулировать использование искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении РФ. Об этом сообщил ТАСС младший научный сотрудник лаборатории "Правовое регулирование в условиях цифровизации" ВолГУ Михаил Джикия.

"Проект нацелен на устранение правового вакуума, который сегодня сдерживает широкое внедрение "умных" алгоритмов в отечественном здравоохранении. <...> Сегодня спектр применения ИИ в медицинских целях охватывает множество сфер: от помощи в диагностике заболеваний и поддержки при выборе тактики лечения до дистанционного мониторинга состояния пациентов. Фактически, ИИ становится цифровым ассистентом врача, но пока без закрепленного правового статуса", - сказал Джикия.

Он отметил, что уже сегодня необходимо понять, кто будет нести юридическую ответственность, если искусственный интеллект ошибется или нанесет ущерб здоровью, а также выстроить правила в работе "врач - алгоритм (ИИ) - пациент".

"В ходе реализации проекта будут разработаны базовые цели и принципы правового регулирования использовании ИИ в медицине, а также даны рекомендации по изменению законодательства, адресованные профильным ведомствам", - отметил руководитель проекта.

По словам Джикия, научная работа, поддержанная Российским научным фондом, также поможет в решении стратегических задач - достижение технологического суверенитета в медицине РФ и импортозамещение IT-технологий.