Врач Шевчук: рак, возникший из-за папилломавируса, не агрессивнее обычного

В сети можно найти информацию о том, что ВПЧ-ассоциированный рак протекает агрессивнее и лечится труднее, чем опухоль, которая не связана с вирусом папилломы человека. Однако, как рассказал «Газете.Ru» заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук, это миф.

Врач развеял миф о том, что ВПЧ-ассоциированный рак агрессивнее обычного
«Различия между этими опухолями действительно существуют. Например, рак шейки матки в абсолютном большинстве случаев является ВПЧ-ассоциированным заболеванием и только у 5% заболевших женщин опухоль не будет связана с ВПЧ. И нередко ВПЧ-негативные опухоли, наоборот, являются более агрессивными, чем ВПЧ-позитивные из-за различий в механизмах канцерогенеза, генетических изменениях и ответе на лечение», — заметил доктор.

Как рассказал специалист, опыт других стран показывает, что использование вакцины существенно снижает заболеваемость раком шейки матки и другими формами рака, ассоциированными с ВПЧ.

«В любом случае проведение исследований на ВПЧ, которые стали бесплатными, позволяет выявлять предраковые заболевания, которые могут быть эффективно излечены. Благодаря этому многие пациентки фактически никогда не столкнутся с раком шейки матки, т.е. он будет предотвращен благодаря лечению предрака», — заключил доктор.