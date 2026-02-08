Что представляют собой новые болезни из программы скрининга новорожденных

С 1 апреля в России расширяется программа неонатального скрининга. Сейчас новорожденных тестируют на 36 редких наследственных заболеваний, но с апреля к этому списку добавятся еще два тяжелых состояния: Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Раннее обнаружение этих недугов позволит врачам начать лечение рано, до появления симптомов, предотвратив тяжелую инвалидность, а в некоторых случаях - спасти жизнь ребенка. Что же представляют собой эти два опасных заболевания? И почему скрининг жизненно важен?

Х-сцепленная адренолейкодистрофия (Х-АЛД)

Это одно из двух заболеваний, добавленных в программу скрининга. Оно связано с нарушением обмена жирных кислот, что ведет к их постепенному накоплению в нервной системе и надпочечниках.

Это редкое заболевание встречается у одного из 17 000-20 000 новорожденных мальчиков, так как ген с мутацией находится в Х-хромосоме. У девочек-носительниц мутации болезнь может проявиться в более легкой форме и уже во взрослом возрасте.

Болезнь многолика и коварна. У мальчиков чаще всего развивается детская церебральная форма. До 4-10 лет ребенок может выглядеть здоровым и чувствовать себя хорошо, но в какой-то момент начинается стремительное ухудшение.

Поражается головной мозг: разрушается миелиновая оболочка нервов. Это приводит к потере зрения, слуха, двигательных навыков, нарушению поведения и быстрому прогрессированию слабоумия. Более 80% пациентов страдают также от надпочечниковой недостаточности, которая без лечения может привести к смертельно опасному кризу.

Лечение при ранней диагностике

Лечение сложное и выполняется по трем направлениям:

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток - основной метод лечения церебральной формы на самой ранней стадии. Если провести трансплантацию до появления явных симптомов или при их минимальном проявлении, можно полностью остановить прогрессирование болезни. Ребенок сохранит неврологические функции и сможет вести полноценную жизнь. Генная терапия - современная альтернатива трансплантации, уже одобренная в Европе для пациентов без подходящего донора. Заместительная гормональная терапия позволяет надежно контролировать надпочечниковую недостаточность.

Ранний диагноз позволяет семьям войти в программу регулярного МРТ-мониторинга головного мозга. Это дает врачам возможность "поймать" начало опасной церебральной формы в самый оптимальный момент для лечения.

Таким образом, выявление Х-АЛД в первые дни жизни - это не приговор, а план спасения. Вместо трагической участи ребенка, обреченного на быстрое угасание, медики получают несколько лет для подготовки и проведения трансплантации, которая дает возможность спасения, позволяя ребенку расти и развиваться.

Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот

Это второе добавленное в скрининг заболевание. Оно относится к врожденным нарушениям обмена веществ и приводит к тяжелому дефициту жизненно важных нейромедиаторов - дофамина и серотонина, а также гормонов адреналина и норадреналина.

Нехватка этих веществ с рождения ведет к серьезным неврологическим расстройствам. У детей могут наблюдаться мышечная слабость (гипотония), задержка моторного развития, нарушение движений глаз (окуломоторная апраксия), вегетативные дисфункции. Уже во младенчестве заболевание проявляется трудностями с кормлением, так как ребенок не может нормально сосать. Без лечения состояние прогрессирует, и ребенок быстро становится глубоким инвалидом.

Ранняя диагностика очень важна, так как ключ к лечению - заместительная терапия, и чем раньше она начата, тем надежнее результат.

Ребенку назначают предшественников нейромедиаторов (например, леводопы для восполнения дофамина), что позволяет откорректировать биохимический дисбаланс. Кроме того, нужно принимать препараты, способствующие синтезу недостающих соединений, а также соблюдать специальную диету.

Начатая в первые недели и месяцы жизни, такая терапия может кардинально изменить прогноз. Дети имеют все шансы на нормальное физическое и нервно-психическое развитие, избежав тяжелых необратимых последствий.

Зачем нужна программа неонатального скрининга

На примере этих двух недугов становится понятно, насколько важен неонатальный скрининг - массовое обследование всех новорожденных в первые дни жизни. С помощью простого анализа крови (ее берут из пятки младенца и часто называют "пяточным" тестом) можно выявить редкие, но крайне опасные заболевания на бессимптомной стадии.

"Включение данных методов диагностики в расширенный неонатальный скрининг позволит на ранних стадиях выявлять заболевания, начать своевременное лечение и профилактировать тяжелую инвалидизацию", - пояснил директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист-генетик Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.

Когда болезнь обнаруживают поздно, лечение становится тяжелой борьбой с уже развившимися осложнениями. Ранняя диагностика меняет траекторию жизни ребенка. Вместо пути к инвалидности появляется возможность для нормального развития.

Как развивается неонатальный скрининг в мире

Расширение неонатального скрининга - общемировая тенденция, обусловленная развитием технологий (таких как тандемная масс-спектрометрия) и появлением новых методов лечения. Однако единства в подходах до сих пор нет.

Как ранее пояснял "Российской газете" Сергей Куцев, редких наследственных заболеваний очень много, более 800, и в программу скрининга включают те, для которых найден высокоточный способ диагностики и созданы лекарства. Но также важно, чтобы страна владела ресурсами, достаточными, чтобы обеспечить детей необходимым лечением, так как большинство орфанных препаратов очень дорогие. В нашей стране проблему финансирования решает специально созданный фонд "Круг добра".

Количество заболеваний, на которые проверяют новорожденных, сильно разнится от страны к стране. Например, в Италии скрининг охватывает 49 заболеваний, в Австрии - 29, в Германии - 17, в Великобритании - 11, а в Румынии - лишь 4.

Ведущие страны подходят к расширению скрининга взвешенно. Например, в Великобритании каждое новое заболевание тщательно оценивается независимым комитетом с точки зрения наличия надежного теста, эффективного раннего лечения и пользы для здоровья. При этом в 2024 году в Англии стартовало масштабное пилотное исследование по секвенированию генома новорожденных для выявления более 200 редких заболеваний. Если эксперимент оправдает себя - это может открыть новую эру в борьбе с орфанными заболеваниями.

Европейские исследования показывают, что инвестиции в скрининг экономически оправданы. По данным организации ERDERA, каждый 1 евро, вложенный в программу, экономит системе здравоохранения от 5 до 16 евро на лечении осложнений, социальной помощи и потере продуктивности.

"Обычно в популяции заболевания, связанные с поломками в генах, встречаются у 1-2% новорожденных. Охват скринингом у нас составил 99%. Это очень хорошо, потому что речь идет о редко встречающихся нозологиях, и, если обследование охватывает менее 95% новорожденных, в пуле непротестированных уже могут оказаться больные дети, и эффективность скрининговой программы в таком случае резко падает", - пояснил "РГ" академик Куцев.

Справка "РГ"

Как выполняется "пяточный тест"

Стандартный неонатальный скрининг ("пяточный тест") проводится на 2-е сутки жизни у доношенных детей и на 7-е сутки - у недоношенных. Исследование абсолютно безопасно для ребенка. Взятая кровь в виде особым образом обработанных проб исследуется в специально созданных генетических лабораториях (они открыты во всех федеральных округах), а при подозрении на выявленное заболевание - проводится повторный анализ в Центре имени Бочкова. При положительном результате повторного теста родителей с ребенком приглашают на консультацию в медико-генетический центр для проведения углубленной диагностики и, при подтверждении диагноза, немедленного начала лечения.