Что ждет эвакуированного с Пхукета парализованного новосибирца

Сорокапятилетний житель Новосибирска по имени Евгений, которого ранее полностью разбил паралич на Пхукете, вернулся в Сибирь и после медобследования направлен в реабилитационный центр. Об этом РИА Новости сообщила супруга парализованного новосибирца.

© Российская Газета

По словам собеседницы информагентства, диагноз врачей, поставленный на Пхукете, синдром Гийена-Барре у ее мужа подтвержден. Сейчас мужчина проходит курсы лечебной физкультуры, прессотерапии и массажа. По прогнозу медиков, его состояние должно улучшиться в течение ближайших трех-шести месяцев.

Евгений был эвакуирован из Таиланда, где он отдыхал с женой и дочерью, в начале февраля, после чего с ним работали врачи Новосибирской клинической больницы.

Синдром Гийена-Барре - редкое и потенциально опасное для жизни аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма ошибочно атакует периферические нервы, вызывая полинейропатию.