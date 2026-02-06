Мурашко сообщил, сколько пациентов из Бразилии отправились лечиться в РФ

Значительный интерес к российскому здравоохранению проявляют пациенты из Бразилии. Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия", с 2021 года в российские медицинские учреждения для получения помощи обратились около пяти тысяч граждан этой страны.

© РИА Новости

Основной сферой сотрудничества, привлекающей пациентов, являются высокотехнологичные направления, такие как радиофармацевтика и ядерная медицина. По словам министра, эта область хорошо развита как в Бразилии, так и в России, что создает основу для взаимодействия.

Российская сторона активно работает над расширением медицинского и фармацевтического присутствия на бразильском рынке. В приоритете — продвижение отечественных инновационных препаратов, предназначенных для терапии онкологических заболеваний и сахарного диабета. Создание благоприятных условий для выхода этих лекарств должно укрепить двухстороннее сотрудничество в сфере здравоохранения.