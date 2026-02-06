Что такое болезнь Бехтерева и как против нее поможет препарат «Сенипрутуг»

В России создали первый в мире препарат от болезни Бехтерева — «Сенипрутуг». Его разрабатывали около 19 лет. Что известно о болезни Бехтерева и об отечественном препарате — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое болезнь Бехтерева

Болезнь Бехтерева — это анкилозирующий спондилоартрит, рассказала «ВМ» врач-ревматолог Надежда Жукова:

«Это аутоиммунное заболевание, в результате которого происходит воспаление в межпозвоночной связке и теряется подвижность в спине. В основном болезнь Бехтерева поражает грудной отдел позвоночника. У пациента формируется специфический симптом заболевания, так называемая поза просителя, когда человек немного сутулый и согнутый вперед».

Чаще от этого заболевания страдают мужчины. Дебют происходит в возрасте около 40 лет, отметила специалист.

Причины развития болезни Бехтерева

По словам врача, развитию болезни Бехтерева, как любому другому аутоиммунному заболеванию, может предшествовать какой-либо удар по иммунитету:

«Например, сильный стресс, перенесенная инфекция, травма, хирургическая операция. Когда спрашиваешь у пациентов, были ли у них факторы, которые могли способствовать развитию данного заболевания, они рассказывают о чрезвычайных для здоровья происшествиях. Даже прививка может спровоцировать развитие этого недуга, но такое бывает крайне редко».

Основные методы лечения заболевания

Ревматолог подчеркнула: болезнь Бехтерева невозможно вылечить, можно лишь замедлить ее прогрессирование и научиться с ней жить.

«Это не грипп, который мы пролечили: микробов из организма выгнали — и все прошло. Происходит сбой в иммунитете, и организм начинает драться сам с собой. Врачи могут только улучшить качество жизни пациента, снять боль и воспаление, притормозив на какое-то время прогрессирование болезни. Человек должен научиться жить с этим заболеванием: не переохлаждать суставы, избегать инфекционных заболеваний. Как только у него что-то начинает болеть и воспаляться — не пускать на самотек, а принимать меры, чтобы болезнь Бехтерева не начала расцветать пышным цветом», — объяснила собеседница «ВМ».

Состояние пациентов поддерживают в основном немедикаментозными методами: гимнастикой, йогой, массажем и противовоспалительными препаратами, сообщила доктор:

«Потому что когда связки хорошо разработаны, они неплохо компенсируют заболевание. А также применяют нестероидные противовоспалительные препараты. Это золотой стандарт лечения. Они снимают боль, воспаление, замедляют процесс прогрессирования заболевания. Если их не хватает, то назначают так называемые цитостатики — препараты, которые на клеточном уровне влияют на болезнь, уменьшают боль, воспалительный процесс и положительно воздействуют на иммунитет».

Важно: лекарства подбираются индивидуально, потому что гормональные препараты провоцируют или усиливают развитие остеопороза. А пациенты с болезнью Бехтерева и так имеют склонность к его развитию, предупредила Жукова.

Что известно о препарате «Сенипрутуг»

Российский препарат устраняет патогенные клетки и не ослабляет общий иммунитет пациента. Еще одно значимое преимущество лекарства — редкая периодичность введения: инъекции требуются всего раз в полгода или даже год. Это предотвращает привыкание к лекарству и потерю его эффективности со временем, рассказал ректор Пироговского университета, один из создателей лекарства Сергей Лукьянов.

«"Сенипрутуг" уже в течение нескольких лет проходит клинические исследования. На сегодняшний день мы заканчиваем вторую фазу, проходит третья фаза. И в этих двух фазах уже более 600 пациентов в Российской Федерации, которые получают это лекарство», — сообщил ученый.

Кстати, Лукьянов сам страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новое средство на себе.

