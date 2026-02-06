Глава Ямала оценил реабилитационный стационар в Салехарде

В окружной больнице открылось первое в Салехарде стационарное отделение медреабилитации. Губернатор Ямала пообщался с медиками, которые здесь работают, и с пациентами, сообщила пресс-служба главы ЯНАО.

© РИА Новости

«Реабилитация — сложный процесс, <...> но вместе с хорошими врачами и качественным оборудованием все решаемо. Мы видим хороший прогресс. Люди, которые еще недавно потеряли мобильность, после нескольких курсов лечения восстанавливаются и возвращаются к <...> привычной жизни. Безусловно, это направление мы будем поддерживать», — отметил Дмитрий Артюхов.

До открытия стационара пациенты проходили реабилитацию амбулаторно в поликлинике. Теперь салехардцев, нуждающихся в длительном восстановлении, размещают в четырех палатах. На данный момент здесь проходят лечение 13 человек.

Стационар оснастили современным оборудованием: кинезитерапевтической установкой, стабилоплатформой, дорожкой с биологической обратной связью. Медики, прошедшие специальное обучение, применяют инновационные методики, в том числе лазеротерапию, магнитотерапию, гальванизацию.

«Лечение проходят пациенты с нарушениями функций центральной нервной системы, последствиями травм, а также с соматическими заболеваниями. Особое внимание уделено восстановлению бытовых навыков», — рассказала завотделением реабилитации окружной больницы, главный реабилитолог ЯНАО Татьяна Иванова.

Отделение медреабилитации в Салехарде стало третьим на Ямале. До этого они начали принимать пациентов в Новом Уренгое и Ноябрьске. Какие медицинские объекты откроют в Год здоровья в ЯНАО, читайте в эксклюзивном материале «Красного Севера».