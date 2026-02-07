Как выявить рак за пять лет до недуга

Выявить рак, пока он еще "молчит": Врачи назвали сигнал за пять лет до недуга
Сегодня ранняя диагностика позволяет контролировать даже самые сложные случаи развития рака, но выявить заболевание не так просто. Об этом рассказал онколог Константин Лактионов.
Нередко люди сталкиваются с "тихими" формами заболевания. В связи с чем специалисты призывают не ждать ярких симптомов, а ориентироваться на любые изменения в организме, которые кажутся нетипичными, наблюдать за своим состоянием и не затягивать с обращением к специалисту. Например, насторожить должен кашель, который не проходит более трех недель.
Сегодня новые возможности открывает молекулярно-генетическое тестирование, отметили специалисты. Так, недавно у одного пациента обнаружили рак поджелудочной железы. Нашли у него и мутацию, нехарактерную для этой локализации. Более развернутый семейный анамнез помог вовремя выявить у двух ближайших родственниц пациента рак молочной железы.
"Без этого родственницы могли и не дойти до обследования", - отметил Константин Лактионов.
Кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов отметил, что онкология развивается не сразу - иногда это пять и десять лет. И почти всегда это результат того образа жизни, который человек сознательно выбирает. Например, в "грязном кишечнике" развивается воспаление, полипы, дивертикулы, а там и до рака недалеко. Как помочь нормальной работе органа? Пить достаточно простой чистой воды и ежедневно получать 30 граммов клетчатки. Если вы не любите овощи, можно получать клетчатку из биодобавок и функциональной пищи: яблочный пектин, отруби, шелуха семян подорожника, добавил врач.
Что касается выявления опасного недуга у детей, Светлана Варфоломеева, директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина отметила, что поводы немедленно направить ребенка к детскому онкологу - это длительная лихорадка, которая не отвечает на стандартное лечение, утренние головные боли с сильной тошнотой. Об этом пишет KP.RU.