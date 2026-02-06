Стал известен объем закупок эндоскопического оборудования для Подмосковья

В Московской области продолжают оснащать медицинские учреждения современным медоборудованием, в том числе эндоскопическим. В этом году к закупке планируются видеоколоноскопы, видеогастроскопы, артроскопические и другие стойки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

© Вести Подмосковья

Видеоэндоскопическое оборудование позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и проводить исследования максимально точно. Так же врач во время исследования сможет брать материалы для биопсии — это важно для выявления онкологических заболеваний и выполнения малоинвазивных операции без тяжелой нагрузки для пациента.

«В прошлом году мы поставили в медорганизации региона 145 единиц такого оборудования, а в этом году закупим ещё почти 240 аппаратов на сумму более 2,1 млрд рублей. Это важный шаг для повышения доступности качественной медицинской помощи в Подмосковье», — заявила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Техника поступит в 45 медорганизаций, в том числе в Королевскую, Зарайскую, Дубненскую, Жуковскую, Чеховскую, Наро-Фоминскую, Щелковскую и другие больницы. Оборудование закупят благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».