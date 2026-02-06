Эксперт сообщил о ежегодном числе проводимых циклов ЭКО по ОМС

Каждый год в России проводят около 100 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по женскому репродуктивному здоровью Наталия Долгушина.

© РИА Новости

«Из года в год в нашей стране рождается все больше и больше детей с использованием программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Ежегодно в нашей стране рождается более 30 тысяч детей [в результате ЭКО] - это малый город. А за все время существования программы в России родилось около полумиллиона человек. <…> Ежегодно по программе ОМС проводится более 100 тысяч циклов ЭКО», — сказала она в ходе пресс-конференции "40 лет ЭКО в России: эстафета поколений от первого ЭКО до колыбели будущего".

Врач уточнила, что реализуемый с 2025 года национальный проект "Семья" предусматривает, что до 2030 года в России будет выполнено не менее 485 тыс. циклов ЭКО.