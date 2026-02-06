Пациенту с онкологией провели резекцию желудка через проколы

В городской больнице Миасса провели первую лапароскопическую операцию по удалению злокачественного образования в желудке. Опухоль вырезали через небольшие проколы, что позволило уже на следующий день перевести 80-летнего пациента в обычную палату, сообщили в региональном минздраве.

© РИА Новости

«Лапароскопическая резекция желудка — это операция, при которой удаляется часть желудка, а оставшаяся соединяется с тонкой кишкой. В отличие от традиционной полостной операции хирург работает через несколько небольших проколов в брюшной стенке, используя видеокамеру и специальные инструменты», — пояснили в ведомстве.

Большим преимуществом малоинвазивной технологии является минимальное травмирование тканей, менее выраженные болевые ощущения, улучшенный косметический эффект и легкое течение послеоперационного периода.

По словам врача-онколога Намига Алиханова, лапароскопический доступ показан не всем пациентам. У 80-летнего жителя Миасса рак был диагностирован на самой первой стадии. Кроме того, у него не выявили грубых сопутствующих патологий и метастаз.

«Операция длилась три с половиной часа. Нам успешно удалось удалить пораженную часть органа вместе с опухолью, — пояснил врач. — Уже на следующий день после операции пациент начал самостоятельно ходить».

Он подчеркнул: благодаря тому, что заболевание было выявлено на ранней стадии, пациенту не потребовалась химиотерапия — только операция.

Мужчина уже выписан домой и постепенно возвращается к привычному образу жизни.

Кстати

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины появилось новое оборудование, которое помогает диагностировать рак кожи при помощи искусственного интеллекта. Для этого камерой высокого разрешения делаются снимки всего тела пациента и составляется карта невусов (родинок). Они сохраняются для дальнейших обследований, и искусственный интеллект помогает врачами сравнивать данные, выявлять изменения и подозрительные новообразования. Тщательное обследование занимает около часа.