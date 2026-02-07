Врачи достали 14-сантиметровую ложку из желудка ребенка

Врачи извлекли 14-сантиметровую ложку из желудка ребенка в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения на странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ведомства, несовершеннолетний случайно проглотил ложку, после чего его срочно госпитализировали. Бригада скорой помощи доставила ребенка в детскую больницу, где ему сделали рентген органов брюшной полости. В результате выяснилось, что инородное тело находится в желудке.

«В экстренном порядке проведено <...> эндоскопическое удаление инородного предмета — металлической ложки длиной 14 см. Постманипуляционный период протекал без осложнений», — говорится в заявлении.

Из него следует, что пациента выписали из больницы на следующий день после операции.

Публикация дополнена фотографиями извлеченной из ребенка ложки. На кадрах видно, что на конце ручки столового прибора находится фигурка елки.

6 февраля министерство здравоохранения Липецкой области заявило, что врачи одной из местных больниц доставили пластиковую палочку от чупа-чупса из пищевода школьника, который случайно проглотил предмет во время выполнения домашнего задания. После процедуры состояние ребенка стабилизировалось.

Ранее жительница Тюмени проглотила щетку, пока чистила зубы.