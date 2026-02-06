Врач указал на неочевидный симптом деменции

Врач указала на проявляющийся после полудня неочевидный симптом деменции
Британский психолог Келлин Ли указала на неочевидный симптом деменции, проявляющийся во второй половине дня. Об этом пишет Mirror.
По словам Ли, люди с деменцией часто испытывают особое беспокойство после полудня. Ближе к вечеру у них ухудшается самочувствие: проявляются симптомы тревожности и депрессии, усиливается голод, возникает боль. Кроме того, после полудня у них могут наблюдаться обостренные реакции на некоторые назначенные лекарства, сенсорные нарушения, включая потерю зрения, переутомление, или излишняя возбужденность, нежелание выходить на улицу, общаться с другими людьми.
Подобное возможно на любой стадии деменции, но чаще всего это происходит на средней и более поздних стадиях.
«Если близкий человек кажется вам взволнованным, попытайтесь успокоить его, отвлеките, возможно, рассказав о любимом воспоминании или событии, которое ему нравится», — посоветовала Ли.
Кроме того, она порекомендовала записывать яркие проявления тревожных симптомов, чтобы связать их с временем суток — это поможет врачу лучше подобрать план лечения.
Ранее невролог и эпилептолог Байбин Чен подсказал простой тест, который можно выполнить в домашних условиях, чтобы выявить ранние симптомы деменции. Одним из важнейших показателей здоровья мозга Чен назвал силу хвата кисти.