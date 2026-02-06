Врач указал на неочевидный симптом деменции

Британский психолог Келлин Ли указала на неочевидный симптом деменции, проявляющийся во второй половине дня. Об этом пишет Mirror.

© Lenta.ru

По словам Ли, люди с деменцией часто испытывают особое беспокойство после полудня. Ближе к вечеру у них ухудшается самочувствие: проявляются симптомы тревожности и депрессии, усиливается голод, возникает боль. Кроме того, после полудня у них могут наблюдаться обостренные реакции на некоторые назначенные лекарства, сенсорные нарушения, включая потерю зрения, переутомление, или излишняя возбужденность, нежелание выходить на улицу, общаться с другими людьми.

Подобное возможно на любой стадии деменции, но чаще всего это происходит на средней и более поздних стадиях.

«Если близкий человек кажется вам взволнованным, попытайтесь успокоить его, отвлеките, возможно, рассказав о любимом воспоминании или событии, которое ему нравится», — посоветовала Ли.

Кроме того, она порекомендовала записывать яркие проявления тревожных симптомов, чтобы связать их с временем суток — это поможет врачу лучше подобрать план лечения.

Ранее невролог и эпилептолог Байбин Чен подсказал простой тест, который можно выполнить в домашних условиях, чтобы выявить ранние симптомы деменции. Одним из важнейших показателей здоровья мозга Чен назвал силу хвата кисти.