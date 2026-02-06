Стоит ли ждать роста заболеваемости гриппом в России весной

Увеличение случаев гриппа в России в весенние месяцы не ожидается, однако растет доля заболеваемости другими вирусами. Об этом сообщил академик РАН вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

"Рост заболеваемости гриппом [в России] весной в этом эпидсезоне уже не должен произойти. Вместе с тем растет доля заболеваний вирусами, отличными от вируса гриппа: аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, обычные коронавирусы, так что успокаиваться рано", - приводит слова ученого пресс-служба НГУ.

Вирусолог отметил, что в ближайшее время в районах Сибири, например, намечается небольшой подъем заболеваемости гриппом, но ее пик остался позади.

"В этом эпидсезоне, по данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, он был зафиксирован на 51-52 неделях прошлого года. Затем последовал резкий спад. Данная тенденция продолжалась до 1-2 недели наступившего года, после чего наметился подъем. Но, безусловно, далеко не такой значительный, как в конце прошлого года", - пояснил вирусолог.

Нетесов отметил, что спад заболеваемости во время новогодних каникул закономерен - лечебные учреждения не работают в полном объеме, многим больным не нужно ходить на работу, и они не нуждаются в предоставлении листков нетрудоспособности. Поэтому официально регистрируется лишь часть случаев заболевания.