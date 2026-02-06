$76.5590.29

В Роспотребнадзоре назвали поводы обратиться к врачу после путешествия

ТАСС

Необходимо обратиться к врачу после путешествия за границу при появлении таких симптомов, как лихорадка, тошнота, рвота, жидкий стул. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали на горячей линии Роспотребнадзора.

В каких случаях нужно обратиться к врачу после путешествия
© РИА Новости
"Если состояние здоровья ухудшится по возвращению из-за рубежа, нужно обращаться в медицинскую организацию, сообщив о месте путешествия. Все медицинские рекомендации дают врачи. Если возникло лихорадочное состояние, тошнота, рвота, жидкий стул и так далее, срочно нужно обращаться к врачу для медицинского осмотра и обследования на инфекционные заболевания", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сейчас в разных странах мира существует опасность заражения инфекционными заболеваниями, которые представляют угрозу для здоровья человека. С полным перечнем стран, неблагополучных по данным болезням, можно ознакомиться на сайте Федеральной службы Роспотребнадзора или на сайте Федерального центра гигиены и эпидемиологии.

Также на горячей линии рекомендовали перед поездкой обязательно проконсультироваться в туристической фирме, которая организует тур, и там получить информацию об эпидемиологической ситуации в конкретной стране, а также памятки о правилах безопасности и поведения. В турагентстве должны рассказать и о лекарственных препаратах для профилактики этой болезни и возможности проведения профилактических прививок.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что завозной случай лихорадки чикунгунья был выявлен в РФ, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах.