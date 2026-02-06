В каких случаях нужно обратиться к врачу после путешествия

Необходимо обратиться к врачу после путешествия за границу при появлении таких симптомов, как лихорадка, тошнота, рвота, жидкий стул. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали на горячей линии Роспотребнадзора.

"Если состояние здоровья ухудшится по возвращению из-за рубежа, нужно обращаться в медицинскую организацию, сообщив о месте путешествия. Все медицинские рекомендации дают врачи. Если возникло лихорадочное состояние, тошнота, рвота, жидкий стул и так далее, срочно нужно обращаться к врачу для медицинского осмотра и обследования на инфекционные заболевания", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сейчас в разных странах мира существует опасность заражения инфекционными заболеваниями, которые представляют угрозу для здоровья человека. С полным перечнем стран, неблагополучных по данным болезням, можно ознакомиться на сайте Федеральной службы Роспотребнадзора или на сайте Федерального центра гигиены и эпидемиологии.

Также на горячей линии рекомендовали перед поездкой обязательно проконсультироваться в туристической фирме, которая организует тур, и там получить информацию об эпидемиологической ситуации в конкретной стране, а также памятки о правилах безопасности и поведения. В турагентстве должны рассказать и о лекарственных препаратах для профилактики этой болезни и возможности проведения профилактических прививок.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что завозной случай лихорадки чикунгунья был выявлен в РФ, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах.