Где и как в Москве проводят малоинвазивные операции

Московская медицина шагает вперед: в палатах клиник стоят современные кровати-кушетки и мониторы, а в операционных - десятки датчиков, камер и проводов. Все для того, чтобы проводить операции нового поколения. Современные врачи вместо разрезов, после которых швы заживают долго, выбирают малоинвазивную операцию через несколько проколов. Времени она занимает намного меньше, да и заживают проколы за день-два. Корреспондент "РГ" узнал, как проходят такие операции и когда пациентов после них отпускают домой.

Если необходимую операцию можно провести через проколы, то пациента направляют в СКП - стационар кратковременного пребывания. Помощь в таких стационарах оказывают по восьми хирургическим профилям, а самих таких стационаров в Москве 28. В какую больницу попадет пациент с той или иной патологией, зависит от профилей хирургов, имеющихся в городских клиниках. Больше всего профилей в Городской клинической больнице имени Иноземцева. Здесь их семь из восьми возможных: гинекология, общая хирургия, офтальмология и другие. Нет только урологии, зато есть узкопрофильные отделения и врачи - например, узким считается профиль челюстно-лицевой хирургии.

"В нашем стационаре 27 коек, но эта цифра не должна вас обманывать - за 2025 год мы приняли 10 тысяч пациентов", - рассказал журналистам заведующий СКП Андрей Васильев. - "Восстановление после малоинвазивных операций длится всего день-два, потом мы выписываем пациента и готовы принять следующего".

Палаты стационара, в основном одноместные или двухместные, расположены на нижних этажах. В них пациенты готовятся к операции и восстанавливаются после нее. В палатах есть все для комфортного пребывания: удобные кровати, тумбочки для личных вещей, столы, душевые и туалеты. На верхних этажах корпуса - стерильные операционные, куда непросто попасть даже санитарам. Там требуется строго соблюдать дресс-код: стерильные костюмы, медицинские маски, шапочки для головы, из-под которых не должен выбиваться ни один волос. Это связано с безопасностью лечения.

"За время своей работы стационары кратковременного пребывания получили высокую оценку горожан", - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. - "После оперативного лечения катаракты, восстановления барабанной перепонки, удаления полипов и других хирургических вмешательств пациенты на следующий день возвращаются к обычной жизни".

Чаще всего в кратковременных стационарах удаляют доброкачественные образования с локализацией в разных органах - от века до матки, оперируют пупочные грыжи, переломы костей носа, хронический холецистит и ринит. Такие операции занимают до двух часов, а следы проколов почти не ощущаются через сутки.

Подтвердили слова заммэра Москвы и пациенты стационара в ГКБ имени Иноземцева. Один из них, Валерий, уже прооперировался и готовился к выписке. Вмешательство было решено провести в связи с грыжей так называемой "белой линии" - это середина брюшины, где возник дефект соединительной ткани.

"Такую операцию мне уже делали четыре года назад, но она была полостной, и на заживление ушла неделя", - поделился Валерий. - "Сейчас все уже поменялось: два-три прокола, и все. Оперировали вчера в пять вечера, в семь я уже отдыхал в палате, а через сутки - то есть сегодня вечером, меня выпишут домой".

Другая пациентка, Лиза Белозерцева, еще лишь ждала своей очереди. Но операция была долгожданной: четыре месяца ни один врач в Крыму, где раньше жила Лиза, не мог определить, что за новообразование появилось у девушки на внутренней стенке носа.

"В московской больнице имени Иноземцева сразу сказали - это папиллома, ничего страшного, быстро удалим", - рассказала "РГ" пациентка. - "Жду с нетерпением и несказанно рада, что четыре месяца неизвестности позади".

Эффективностью работы своего стационара гордится главврач больницы, Арнольд Эдуардович Маркаров, хирург и кандидат медицинских наук.

"С каждым годом наши взгляды на помощь пациентам меняются - благодаря развитию техники появились новые подходы. В том числе малоинвазивные операции: с помощью современной аппаратуры мы оперируем через прокол, не делая разрез. Это позволяет максимально атравматично добиться результата и ускорить восстановление", - рассказал Маркаров. - "Очень удобно для пациентов, которые могут быстро получить помощь, восстановиться и возвращаться к обычной жизни".

Врачи подчеркивают - помощь в стационаре можно получить быстро, эффективно и абсолютно бесплатно, по системе ОМС. Москвичи проходят обследование в поликлинике и получают направление в один из СКП, после чего врач стационара изучает анализы и определяет дату операции. В назначенный день пациента госпитализируют, проводят необходимые манипуляции, и уже на следующий день, а в некоторых случаях и через несколько часов, он может отправиться домой. Больничный лист оформляется через "Госуслуги" или порталmos.ru, и пациент может предъявить его в любой момент времени.