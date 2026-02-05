Растет количество квот на проведение бесплатной процедуры ЭКО

Благодаря тому, что экстракорпоральное оплодотворение теперь можно проводить по полису ОМС, семьи, сталкивающиеся с бесплодием, могут без финансовых затрат получить шанс на рождение долгожданного ребенка. В Иркутской области в нынешнем году проведут 1700 бесплатных процедур ЭКО. Высокотехнологичная медицинская помощь будет оказана в рамках нацпроекта "Семья".

© Российская Газета

Ежегодно в Центре охраны здоровья семьи и репродукции Областного перинатального центра получают консультативную помощь более четырех тысяч супружеских пар с нарушениями репродуктивного здоровья. Одна из них, где два месяца назад появились долгожданные близнецы, поделилась с "РГ" своей историей.

— Мы женаты пять лет, — рассказал глава семьи Иван Соковец. — Оба мечтали о детях, но, как говорится, не получалось. Была одна надежда на ЭКО. Обратились в Центр, нас включили в программу — и вот результат: Слава и Максим! И обследование, и подготовка к ЭКО, и сама процедура — все бесплатно. Наблюдали беременность и принимали роды тоже в Перинатальном центре.

Была одна надежда на ЭКО. И вот результат: Слава и Максим!

Более 70 процентов программ ЭКО в центре проводятся за счет средств обязательного медицинского страхования, а общая эффективность лечения составляет 36,8 процента (доля рожденных детей). Центр часто становится местом обращения для пациентов, которые не могут получить необходимую высокотехнологичную помощь по месту жительства.

Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям минздрава Иркутской области Наталья Калинкова отметила, что ежегодно в регионе увеличивается количество квот на проведение процедуры ЭКО. Например, в 2025 году провели 1374 процедуры. Кроме того, в Иркутской области с целью реализации нацпроекта "Семья" утверждена региональная программа "Охрана материнства и детства". Программа предусматривает комплекс мероприятий в сфере здравоохранения, включая акушерство, гинекологию, педиатрию и неонатологию, и рассчитана на период до 2030 года с перспективой до 2036 года.

Кстати

Для женщин и мужчин в возрасте 18-49 лет при прохождении профилактического осмотра или диспансеризации кроме стандартной программы проводятся исследования, направленные на оценку репродуктивного здоровья.

ЭКО становится доступнее: теперь его можно проводить по полису обязательного медицинского страхования.