Что важно знать про российскую вакцину от ротавируса

В России создали вакцину от ротавируса. Препарат готовится к выпуску. Что известно о новой вакцине и почему ее важно включить в календарь прививок — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Что известно о новой вакцине

Российская вакцина получила название «Гам-VLP-рота». Ее разработкой занимался Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Вакцина от ротавируса, разрабатываемая институтом Гамалеи, сейчас проходит процедуру регистрации. На данный момент все клинические испытания успешно завершены», — сообщил руководитель центра Александр Гинцбург.

Он также отметил, что отечественная вакцина основана на вирусоподобных частицах и не вызывает осложнений.

По данным Роспотребнадзора, для вакцинации используют специальные капли, в которых есть ослабленные или неактивные вирусы. Они учат организм бороться с ротавирусной инфекцией. Для полной защиты необходимо принять три дозы этих капель.

Насколько вакцина будет эффективна

По мнению врача-терапевта Надежды Чернышовой, российскую вакцину от ротавирусной инфекции необходимо как можно быстрее включить в национальный календарь прививок.

«Она будет очень эффективна для защиты детей. Родители должны обязательно вакцинировать ей своих малышей», — считает собеседница «ВМ».

Эксперт отметила, что дети легко заражаются ротавирусом, который вызывает неприятные симптомы. Кроме того, этот вирус очень контагиозный, один ребенок может заразить большое количество детей, например, гуляя на площадке.

«Ротавирус — не смертельно опасная инфекция, обычно он протекает в легкой форме. Но он отравляет жизнь ребенку, вызывая частую рвоту и понос. Малыши легко заражаются им в детских учреждениях и на отдыхе. Они могут постоянно заражать друг друга в детском саду и болеть месяцами. Вакцинация позволит родителям быть спокойными за то, что их ребенок под защитой. Это сэкономит много времени и нервов маме и папе и сбережет здоровье ребенку», — уверена врач.

Вакцинацию от ротавируса проводят только детям до восьми месяцев, уточнила доктор.

«Для взрослых она уже неактуальна, потому что у большинства есть устойчивый иммунитет к ротавирусной инфекции. Детям ее нужно делать перорально: капать в рот капли. Она абсолютно безвредна. С шести недель до восьми месяцев нужно сделать ребенку три дозы препарата», — добавила Чернышова.

Ранее стало известно, что Минздрав России принял решение одобрить применение российского препарата «Цегардекс» для вакцинации детей в возрасте от 9 до 17 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в компании «Нанолек». Первая отечественная вакцина для профилактики данного вируса была зарегистрирована в марте прошлого года. Одобрение ведомства получено на основании результатов клинического исследования третьей фазы.