Можно ли подхватить грибок при примерке шапки с маркетплейса

Москвичка уверена, что заразилась микозом из-за примерки шапки с маркетплейса. Ее начали беспокоить зуд и выпадение волос, а на голове появилось красное пятно. Обследование выявило у нее грибковую инфекцию. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, действительно ли можно заразиться чем-то при примерке шапки и как себя обезопасить.

Возможно ли заражение через шапку

По словам специалиста, большое количество патогенных грибков обитает в окружающей среде: на различных поверхностях и в воздухе. Тем не менее это не значит, что каждый человек заражен микозом. При этом грибковые заболевания кожи головы действительно могут передаваться контактно-бытовым путем: через шапки, полотенца и расчески.

«Если перед примеркой шапку надевал другой человек с грибком на коже головы, особенно если она была потная, с большой долей вероятности грибки останутся на шапке. Они переберутся на кожу и волосы к следующему покупателю, — предостерегла Чернышова. — При этом, если человек здоров и у него хороший иммунитет, маловероятно, что он заразится микозом при примерке шапки или другой одежды. Но если организм ослаблен, например из-за хронических заболеваний, или есть травмы, воспаления или раны на коже головы, то заражение вполне реально».

Однако, по мнению врача, если шапка длительное время пролежала, например на складе маркетплейса, то вероятность заражения не очень высокая, так как грибки погибнут.

Как предотвратить заражение

Чтобы не заразиться грибковой инфекцией при примерке головных уборов, терапевт порекомендовала соблюдать меры безопасности:

Нужно мерить головные уборы на специальные одноразовые подшлемники, на собственную тонкую шапку или туго повязанный платок, чтобы не было прямого контакта с кожей головы.Если покупатель все же померил шапку в магазине на голову без защиты, для профилактики нужно сразу же помыть голову шампунем от перхоти, который продается в аптеке. Такие средства содержат вещества, подавляющие рост патогенных грибков.

Если после примерки появилась перхоть или началось выпадение волос, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением, подчеркнула Чернышова.

«Я рекомендую самостоятельно не предпринимать никаких действий, а сразу бежать к врачу, потому что нужно сдать анализы на грибки. Врач возьмет соскобы, под микроскопом точно определит вид грибковой инфекции и назначит правильное лечение. Это могут быть таблетки и мази, а в дальнейшем — процедуры по восстановлению роста волос», — добавила терапевт.

