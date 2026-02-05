Свыше 70 единиц ЛОР-оборудования закупят в медучреждения Подмосковья

В 2026 году в медицинские учреждения — поликлиники и стационары Московской области — продолжат закупать современное оборудование, в том числе для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний. Среди планируемой к приобретению медтехники — комбайны, риноларингофиброскопы, ультразвуковые сканеры пазух носа и другая. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

© Вести Подмосковья

«Современная медтехника позволяет обнаружить различные заболевания уха, горла и носа и провести эффективное лечение. В прошлом году мы поставили в медучреждения региона 39 единиц ЛОР-оборудования, в этом закупим еще 73 аппарата на общую сумму почти 90 млн рублей», — отметил зампред правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Оборудование направят сразу в 27 медорганизаций, в том числе в Долгопрудненскую, Клинскую, Лотошинскую, Щёлковскую, Люберецкую, Сергиево-Посадскую и другие больницы. Медоборудование приобретается согласно национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».