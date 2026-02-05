Людей старше 50 лет предупредили о повышенном риске четырех болезней глаз

Офтальмохирург клиники 3Z, врач высшей категории Александр Кривун рассказал, риск развития каких четырех болезней глаз вырастает у людей старше 50 лет. Их он перечислил в разговоре «Лентой.ру».

Одним из самых распространенных возрастных заболеваний глаз Кривун назвал катаракту. Он подчеркнул: эта патология, характеризующаяся снижением прозрачности и помутнением хрусталика, это рано или поздно развивается у всех людей.

«В 50-60 лет катаракта есть у 10-15 процентов населения, независимо от пола. В 60-70 лет она диагностируется у 30-35 процентов людей, в возрасте старше 70-ти — уже у 50 процентов и более. Заболевание быстрее развивается у людей с сахарным диабетом или артритом, а также у тех, кто принимает гормональную терапию», — предупредил врач.

Второй частой возрастной проблемой он назвал глаукому. Это хроническое заболевание провоцирует повышение внутриглазного давления, что негативно сказывается на состоянии зрительного нерва. При отсутствии лечения нервные окончания начнут отмирать, в результате чего произойдет сужение поля зрения или даже наступит полная слепота.

Также, по словам Кривуна, после 50 лет возрастает риск развития помутнения хрусталика, из-за чего человеку становится сложнее читать вблизи, и возрастной макулярной дегенерации — патологического процесса в центральном отделе сетчатки, отвечающих за остроту зрения.

