Из уха женщины извлекли металлический наконечник ручки

В уфимской больнице № 21 у 45-летней пациентки извлекли из уха металлический наконечник ручки.

Как рассказал руководитель минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин, женщина пожаловалась на постоянные боли и дискомфорт в области ушной раковины, при этом она и подумать не могла, что внутрь попала деталь от ручки. Как это получилось - уфимка не знает.

"Ситуация осложнялась тем, что инородное тело находилось глубоко, близко к околоушной слюнной железе и лицевому нерву. Могли развиться рубцовые изменения и воспаления, поэтому требовалась высокая точность при извлечении", - отметил министр.

В итоге все прошло благополучно, пациентка сейчас чувствует себя хорошо.