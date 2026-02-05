Депутат призвал удвоить время на прием пациентов в госклиниках

Время приема пациентов в государственных клиниках должно быть увеличено вдвое, до 30 минут. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Я призываю Минздрав и правительство в целом прислушаться к мнению общественности и профессионального сообщества. Норматив приема пациентов надо увеличивать вдвое", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что сейчас на прием пациентов в государственных клиниках отводится 15 минут. По словам депутата, граждане часто вынуждены обращаться за платными медицинскими услугами, потому что врачи в государственных медучреждениях перегружены. Поэтому необходимо увеличить время приема до 30 минут.

При этом также необходимо вдвое повысить зарплаты врачей, в первую очередь первичного звена, считает политик.