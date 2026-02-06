Заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии №2 Онкологического центра имени Н.П. Напалкова Вячеслав Чубенко рассказал о признаках наследственного рака.

В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметил, что на генетическую предрасположенность к онкологии может указывать появление опухоли в возрасте 18-45 лет, несколько случаев рака по одной линии родства, наличие синдромов Линча, Ли-Фраумени, а также семейного аденоматозного полипоза.

По словам специалиста, в 90—95% случаев рак не является наследственной болезнью.

«Лишь 5-10% случаев связаны с унаследованными дефектными генами, такими как BRCA1 и BRCA2, которые повышают уязвимость организма, но, безусловно, не гарантируют болезнь», — добавил кандидат медицинских наук.

Ранее врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков рассказал, что неправильное питание является фактором риска развития онкологии.