Британские врачи перепутали последнюю стадию рака с ринитом и астмой

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на постоянный кашель и изжогу. В ходе обследования у нее выявили ряд недугов, назначили лечение, но улучшения состояния не наблюдалось.

Как рассказала 52-летняя Кери Айвори из Англии, терапевт, которого она посещала, "игнорировал тяжелые симптомы", списывая их то на ринит и постназальный синдром, то на астму.

"У меня развилась такая усталость, что приходилось выбирать - принять душ или поесть. Сил не было. Однажды мы пошли с подругами в бассейн. Я не опускала голову в воду, потому что если бы я намочила волосы, мне пришлось бы их мыть, а это было для меня очень утомительно", - поделилась британка с Daily Mail.

Примерно через два года после появления первых симптомов у британки нашли нейроэндокринный рак - редкую патологию. Заболевание может развиваться в различных частях тела, отметили врачи. К симптомам относятся необъяснимая потеря веса, усталость, боль, вздутие живота, метеоризм, изжога, симптомы, похожие на астму, покраснение кожи и, что чаще всего проявляется, - постоянный кашель.

На поздней стадии развития заболевания Кери мучилась от проблем с кишечником, вздутия, болей в желудке.

"К вечеру живот раздувался так, что я была похожа на женщину на пятом месяце беременности", - рассказала она.

Следующие обследования выявили очаги поражения в печени и позвоночнике. Женщине провели операцию. О своем опыте борьбы с редким заболеванием она рассказала в соцсетях.