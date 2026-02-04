Онищенко объяснил, почему в России нет вакцины от ротавируса
Врачам нельзя вменять в вину отсутствие прививки от ротавируса, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Вакцина от ротавируса нужна только жителям тех регионов, где происходят массовые заражения, поэтому она не появилась раньше, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с НСН.
В России была разработана вакцина от ротавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказала об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Онищенко объяснил, почему ее не создали раньше.
«Эту вакцину можно применять в достаточно массовых количествах только в тех регионах, где происходит заражение на эпидемическом уровне. Более принципиальный вопрос в том, какая это вакцина: генноинженерная, на основе ослабленного вируса или направленная на создание местного иммунитета. Нельзя вменять в вину тот факт, что мы знаем о ротавирусе давно, а вакцину разрабатываем только сейчас. Это некорректная позиция. Мы постоянно создаем более эффективные препараты, это перманентный процесс. А об успехах новой вакцины можно будет судить, когда станет ясно, насколько хорошо она адаптирована к мутациям ротавируса и его штаммам», — подчеркнул он.
