Академик объяснил, почему онкология «не любит слова»

В Национальном космическом центре прошел Гражданский диалог в рамках проекта "Онкопатруль". Согласитесь, место для разговора о таком заболевании, как рак, — неожиданное. Об этом говорим с академиком, генеральным директором НМИЦ радиологии Минздрава России, главным онкологом Минздрава России Андреем Каприным.

© РИА Новости

Андрей Дмитриевич, так почему именно "Роскосмос"?

Андрей Каприн: "Онкопатруль" никогда не проходит "сам по себе". Мы работаем по приглашению регионов, ведомств, корпораций, чье руководство осознанно и ответственно относится к здоровью своих граждан, сотрудников. Понимает, что профилактика и раннее выявление заболевания — это инвестиция в человека, в устойчивость коллектива, в будущее. И конечно, когда нам поступил запрос, мы сразу откликнулись.

В зале звучало много слов о гражданском диалоге. Это красивая формула или реальный инструмент?

Андрей Каприн: Именно реальный инструмент, и я бы сказал, необходимый. Лечение рака давно перестало быть исключительно медицинской темой. Это заболевание — социальный, экономический, демографический вызов. В 2024 году в нашей стране выявлено почти 700 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. А под диспансерным наблюдением — более 4,3 миллиона человек.

Да, медицина сегодня умеет многое. Но, если человек приходит слишком поздно, возможности даже самой современной системы объективно ограниченны. Разговор о здоровье должен выходить за стены кабинета врача: в конференц-залы, в трудовые коллективы, в общественное пространство.

Конкретно, что такое "Онкопатруль"? Название уже на слуху. Но что за ним?

Андрей Каприн: "Онкопатруль" — это Всероссийский информационно-просветительский проект, который НМИЦ радиологии Минздрава России реализует при поддержке Совета Федерации, Минздрава России, Ассоциации онкологов России и пациентской организации "Здравствуй" с 2019 года. За это время мы побывали более чем в 30 регионах страны на 46 крупных предприятиях, осмотрели почти 14 тысяч человек. В том числе — сотрудников семи федеральных структур.

Проект всегда состоит из нескольких частей. Первая — просветительская. Мы честно и профессионально говорим с людьми о факторах риска, о ранних симптомах злокачественных заболеваний, обследованиях. Без запугивания, но и без упрощений.

Не нужно жить в режиме постоянного подозрения. Нужно жить в режиме регулярных проверок.

Вторая — практическая. Мы проводим консультации, диагностические проверки прямо в медсанчастях градообразующих предприятий. Так сказать, "без отрыва от производства". Практически всегда мы выявляем факторы риска, иногда — предопухолевые состояния или рак. В большинстве случаев — на ранних стадиях.

Наконец, третья: диалог. Обсуждение важности противостояния онкологической угрозе при участии представителей власти, врачей, работодателей, пациентских организаций. Только так можно изменить отношение к вопросу регулярного посещения врачей, ответственного отношения к собственному здоровью не как к формальности, а как к норме жизни!

Судя по отзывам сотрудников "Роскосмоса", формат работает.

Андрей Каприн: Да. И для нас это самый честный показатель. Статистика важна, но живой отклик людей — важнее. Когда человек говорит: "Я впервые задумался", "Я впервые пошел на обследование", — значит, мы попали в точку. Онкология не любит громких слов. Она любит вовремя принятые решения: найти время и посетить врача, даже когда ничего не болит, даже когда ничего не беспокоит. Только это дает уверенность в здоровом будущем ради себя и ради тех, кто вас любит.

Примета времени — слоган: "Рак молодеет". Это правда или миф?

Андрей Каприн: Не совсем так. Скажем, это действительно миф. Средний возраст, когда у человека впервые выявляют злокачественные заболевания, не меняется. Это пациенты старшей возрастной группы. Важнее здесь то, что благодаря улучшению систем диагностики, диспансеризации и входящих в нее скринингов сегодня около 60% онкологических заболеваний в стране выявляются на I-II стадиях. Это серьезный прогресс. Рак все чаще становится хроническим, управляемым заболеванием. Люди живут долго, работают, возвращаются к нормальной жизни. Но для этого болезнь должна быть поймана рано.

На ваш взгляд: главное достижение современной онкологии?

Андрей Каприн: Персонификация. Развиваются таргетная и иммунная терапия, клеточные технологии, радионуклидное лечение. Внедряются отечественные CAR-T-препараты, радиофармпрепараты, персонализированные вакцины. Принципиально важно, что все больше этих решений создается внутри страны. Но при всем этом я всегда подчеркиваю: ни одна технология не заменит раннего выявления.

Вы много общаетесь с пациентами, в том числе в рамках ваших еженедельных прямых эфиров. Что в этих разговорах поражает больше всего?

Андрей Каприн: То, как долго человек может терпеть и откладывать. "Не до себя", "потом", "само пройдет". Но иногда достаточно одного разговора, чтобы человек решился на обследование. И это меняет судьбу. Для меня такие эфиры — настоящий рабочий инструмент, который позволяет увидеть реальную картину по стране, понять, где система буксует.

Советы главного онколога страны читателю "РГ", который не хочет "искать у себя рак", но и не хочет его пропустить?

Андрей Каприн: Главное — не превращать заботу о здоровье в тревогу. Не нужно жить в режиме постоянного подозрения. Нужно жить в режиме регулярных проверок. Это принципиально разные вещи. И в этом смысле диспансеризация — реальный инструмент, который позволяет выявить болезнь тогда, когда она еще никак себя не проявляет. Ведь именно так рак чаще всего и начинается. Тихо, бессимптомно или маскируясь под привычные нам симптомы: усталость, недомогание, повышение температуры, кашель. В России действуют программы скрининга сразу по семи видам онкологических заболеваний. Это возможность, которой нужно пользоваться. Один день в году может подарить годы жизни.