Названы опасные причины увеличения лимфоузлов

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала, какие причины могут привести к увеличению лимфатических узлов и какие последствия грозят, если игнорировать этот симптом. На эту тему она побеседовала с «Лентой.ру».

По словам Исаковой, лимфоузлы играют значимую роль в поддержании нормальной работы иммунной системы.

«Они являются своего рода фильтром для лимфы — жидкости, омывающей все ткани организма. При прохождении через лимфоузел лимфа очищается не только, например, от бактерий и вирусов, но и от собственных компонентов организма, допустим, опухолевых клеток, — рассказала врач. — Лимфоузел принято считать увеличенным, если его диаметр превышает один сантиметр, однако этот критерий является ориентировочным и не всегда указывает на наличие патологии. Стоит отметить, что лимфатические узлы располагаются по всему организму, но увеличиваются чаще всего именно в области шеи».

Лимфатические узлы, продолжила онколог, способны увеличиваться по разным причинам. Среди наиболее распространенных она назвала вирусные инфекции, например ОРВИ и инфекционный мононуклеоз. Кроме того, увеличение лимфоузлов возможно при приеме некоторых препаратов и заболеваниях, вызванных бактериальными инфекциями, такими как пародонтит или ангина, обратила внимание Суна Исакова. Также причиной появления этого симптома могут быть аутоиммунные болезни и рак.

При обнаружении увеличенных лимфоузлов врач порекомендовала обратиться к терапевту, который направит пациента к узким специалистам, например к хирургу, онкологу или стоматологу. При необходимости пациенту могут назначить гистологическое исследование лимфоузла или его части и определить правильное лечение.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Давина Макколл обнаружила у себя опухоль в груди благодаря самообследованию молочных желез. Новообразование оказалось злокачественным.