Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал увеличить финансирование онкологической помощи и возмещать затраты на лекарства в размере свыше 10% от дохода гражданина.

«Любые траты свыше 10% от дохода человека должно возмещать государство. Не говоря о полностью бесплатных лекарствах для льготников. Также необходимо увеличивать финансирование онкопомощи и здравоохранения в целом», — сказал Миронов ТАСС в связи с Всемирным днем борьбы против рака.

По его словам, в 2025 году эксперты подсчитали, что госрасходы на оказание онкологической помощи в России нужно увеличить как минимум на 13%.

«Мы с этим согласны, призываем к этому правительство. А расходы в целом на медицину должны составлять не меньше 7% от расходов бюджета. Тогда многие проблемы, в том числе с онкопомощью, нам удастся решить», — добавил депутат.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, он был провозглашен Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями.