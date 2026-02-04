Инфекционист предупредил об основной опасности лихорадки чикунгунья

Основная опасность заражения вирусом чикунгунья заключается не в высокой смертности от него, а в длительном и изнуряющем течении болезни и тяжелых осложнениях. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

© РИА Новости

«Основная опасность лихорадки чикунгунья заключается не в высокой летальности, она как раз крайне низкая, а в длительном, изнуряющем течении и тяжелых суставных осложнениях. Хронический артрит и артралгия — главная проблема. У 30-40% переболевших развивается хроническая суставная боль, которая может длиться месяцы и даже годы, серьезно снижая качество жизни и трудоспособность. А у новорожденных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями возможны тяжелые формы с поражением нервной системы (энцефалит, менингит), миокардитом, выраженной тромбоцитопенией и кровоточивостью», — сказал он.

Эксперт пояснил, что заболевание обычно начинается внезапно с лихорадки, сильной боли в суставах и сыпи. Суставная боль часто настолько интенсивная, что пациент не может двигаться.

«С языка маконде "чикунгунья" переводится как "тот, кто скрючился". В этот период заболевание крайне тяжело переносится, но, как правило, не угрожает жизни», — рассказал он.

При этом угроза завоза лихорадки в РФ вполне реальна из-за высокого потока туристов в эндемичные регионы (Юго-Восточная Азия, Индия, Африка, Центральная и Южная Америка). Каждый завозной случай — потенциальный источник для локальной вспышки. Однако для передачи заболевания нужен переносчик — комары рода Aedes, которые в России практически отсутствуют.

По словам врача, не стоит забывать о том, что ареал "тигрового комара" постепенно расширяется на юг страны — черноморское побережье Краснодарского края, Крым, Адлер, а также Абхазия. Именно в этих субтропических регионах риск локальной передачи наиболее высок в теплое время года.