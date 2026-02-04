Почему рак сегодня — не приговор

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. По этому случаю главный внештатный специалист, онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, академик РАН Иван Стилиди в интервью ТАСС рассказал о работе онкологической службы в РФ, снижении смертности от рака, детской онкологии, факторах риска развития онкозаболеваний и сигналах организма, по которым можно заподозрить рак

— Иван Сократович, можно ли сегодня говорить о том, что рак не приговор?

— Безусловно, можно, и статистические данные это наглядно подтверждают. Если 30 лет назад каждый второй пациент со злокачественным новообразованием погибал от заболевания, то сегодня две трети пациентов выздоравливают. На первый взгляд может показаться, что разница в 15% не столь значительна, однако в реальном количестве людей это огромные цифры. С точки зрения развития медицины это очень серьезный шаг вперед, связанный с внедрением более эффективных методов лечения, современных диагностических технологий и, что не менее важно, с формированием системы доступности этих методов для пациентов.

Я убежден, что если мы будем говорить об этом еще через 20–30 лет, то сможем отметить дальнейшее, значимое улучшение результатов лечения. Онкология сегодня — одна из самых наукоемких областей здравоохранения и одно из наиболее динамично развивающихся направлений медицинской науки. Уже сейчас хорошо просматривается ландшафт диагностики и лечения злокачественных опухолей на ближайшие 10 лет. Важно понимать, что технологии, которые со временем станут рутинной практикой, сначала должны пройти клинические исследования, а это занимает годы. Все то, что будет широко доступно через 5–10 лет, уже сегодня находится на стадии научных разработок и исследований, и мы хорошо понимаем, в каком направлении будет развиваться эта область.

— Снижается ли показатель летальности пациентов в первый год после постановки онкодиагноза? Каков этот показатель сегодня в России?

— Безусловно, для точного ответа всегда необходимо опираться на статистические данные. Годичная летальность — это показатель, который отражает сразу несколько важных тенденций. Во-первых, он напрямую связан с уровнем диагностики. Чем ниже доля пациентов, погибающих в течение короткого времени после постановки онкологического диагноза, тем лучше работает первичное звено здравоохранения и тем выше информированность пациентов о необходимости своевременно обращаться к врачу. Во-вторых, этот показатель тесно связан с обеспеченностью противоопухолевыми лекарствами.

Пациенты, которые умирают в течение первого года после установления диагноза, как правило, имеют распространенные формы заболевания и нуждаются в эффективной лекарственной противоопухолевой терапии. В идеале показатель годичной летальности должен стремиться к нулю. Если говорить о текущих цифрах, годичная летальность демонстрирует устойчивое снижение. За последние примерно 10 лет он уменьшился ориентировочно на 7 процентных пунктов, что является значимым и очень позитивным результатом.

— Как меняется ситуация в детской онкологии? Как изменились результаты лечения?

— Заболеваемость среди детей остается на уровне 13–15 человек на 100 тыс. детского населения. Серьезно улучшилась диагностика, благодаря пренатальному скринингу мы стали выявлять онкозаболевания у детей внутриутробно. Все эти пациенты успешно лечатся в отделении неонатальной онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

— Какими именно онкологическими заболеваниями болеют дети?

— Это прежде всего эмбриональные опухоли. Чаще всего у детей встречаются острые лейкозы, а до года — нейробластома. Результаты лечения также изменились. Только за последние пять лет выживаемость выросла на 4%. А если сравнить с ситуацией, например, 40 лет назад, то фактически она выросла с 5% до 84%. В некоторых нозологиях этот показатель достигает 98%!

Показатели летальности от онкологических заболеваний у пациентов детского возраста в России ниже, чем, например, во Франции. Россия вошла в первую десятку стран с самой высокой общей выживаемостью пациентов детского возраста. Результаты лечения изменились благодаря несомненному прогрессу технологий лечения и доступности этих инноваций. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, например, в прошлом году выполнено 243 трансплантации костного мозга, стартовало лечение с помощью еще одной клеточной технологии. То, как изменилась детская онкология, — тема еще одного интервью!

— Ожидается ли рост онкологической заболеваемости в России и с чем он может быть связан?

— Увеличение числа людей, у которых диагностируются злокачественные новообразования, наблюдается во всех развитых странах мира, в том числе и в Российской Федерации. Это связано с несколькими ключевыми факторами. Первый и, пожалуй, самый важный фактор — увеличение продолжительности жизни. Чем дольше живут люди, тем выше вероятность развития злокачественных опухолей. В этом смысле высокая онкологическая заболеваемость — парадоксально, но хороший показатель: она отражает то, что люди стали жить дольше.

Второй фактор во многом является следствием первого — это улучшение организации медицинской помощи по другим эпидемиологически значимым нозологиям. Прежде всего по сердечно-сосудистым и инфекционным заболеваниям. Чем реже люди умирают от острых сердечно-сосудистых событий, травм и инфекций, тем большее число пациентов доживает до возраста, в котором повышается риск развития онкозаболеваний.

Конечно, существенную роль играет и образ жизни. Многие социальные факторы, характерные для благополучной жизни, к сожалению, повышают риск развития злокачественных опухолей. К ним относится, например, широкий доступ к мясным продуктам, что ассоциировано с ростом заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь рака толстой кишки — одного из самых распространенных онкологических заболеваний. Отдельно стоит отметить курение — один из наиболее значимых факторов риска развития различных форм рака, а также избыточную массу тела и ожирение.

— Как именно ожирение связано с онкологическими рисками?

— Ряд метаболических изменений, а также гормональные нарушения, связанные с ожирением, могут увеличивать риск развития злокачественных новообразований. Ожирение воздействует сразу по нескольким механизмам, усиливая влияние этих факторов. На сегодняшний день считается, что почти треть всех злокачественных опухолей ассоциирована с избыточной массой тела.

— Какую роль играет питание в общей картине онкологической заболеваемости?

— Употребление красного мяса связано с повышенным риском развития колоректального рака. Речь идет прежде всего о переработанных мясных продуктах — колбасах, беконе, сосисках и аналогичных изделиях. Мы достоверно знаем, что алкоголь тоже значимо повышает риск возникновения опухолей. А вот употребление овощей и других продуктов, богатых клетчаткой, наоборот, снижает онкологические риски. Кроме того, можно обсуждать питание с точки зрения гормональных факторов. Например, предполагается, что при производстве некоторых продуктов используются гормональные добавки.

— А как обстоит дело с курением? Можно ли говорить о каком-то "пороговом стаже", после которого риск резко возрастает?

— Совершенно не важно, курит человек год или пять: при вдыхании табачного дыма он получает канцерогены, которые с током крови разносятся по всему организму и могут вызвать повреждение ДНК и запуск онкогенных процессов. Достаточно большое число злокачественных новообразований ассоциировано с курением. Наиболее известное — это рак легкого, но есть и другие. К ним относятся опухоли головы и шеи: слизистой полости рта, гортани, ротоглотки. Кроме того, курение повышает риск развития опухолей глубоко расположенных органов — поджелудочной железы, пищевода, почек.

— Почему именно почка? Она же выводит токсины?

— На самом деле почка редко выводит никотин напрямую — основной путь выведения через дыхательные пути. Тем не менее токсины, поступающие с курением, разносятся кровью по всему организму и оказывают влияние не только на область прямого контакта с дымом. Именно поэтому повышенный риск развивается не только в дыхательных путях, но и в других органах. Курение может влиять даже на развитие гормонозависимых опухолей, таких как рак молочной железы и рак шейки матки.

— Какие опухоли легче заметить и вовремя диагностировать?

— Проще всего заметить опухоли, которые расположены на поверхности тела. В первую очередь это опухоли кожи. Также относительно легко заметить опухоли, локализованные в области головы и лица, в полости рта — то есть там, где изменения могут быть видны при обычном осмотре. Однако если говорить именно о ранней диагностике, то проще всего выявляются те виды опухолей, для которых существуют программы скрининга.

В нашей стране скрининг проводится в отношении рака молочной железы, колоректального рака, рака шейки матки и рака предстательной железы. Если бы обследования соответствующих органов проводились в полном объеме и в соответствии с действующими скрининговыми программами, подавляющее большинство этих заболеваний выявлялось бы на самых ранних стадиях. Более того, некоторые из этих опухолей считаются потенциально предотвратимыми.

Например, колоректальный рак, то есть рак толстой кишки, в большинстве случаев развивается на фоне предопухолевых изменений — полипов толстой кишки. При своевременном обследовании такие полипы можно выявить и удалить, не допуская их злокачественного перерождения. Таким образом, регулярный скрининг позволяет не просто выявлять рак на ранней стадии, но в ряде случаев и предотвращать его развитие.

— Какой рак удается вылечить быстрее всего?

— Если говорить именно о скорости лечения, то, пожалуй, быстрее всего излечивается тот рак, который поддается хирургическому вмешательству. Хирургия на сегодняшний день остается самым быстрым методом: опухоль была — в конце операции опухоли нет, и пациент считается излеченным. Однако важно понимать, что даже для опухолей на ранних стадиях хирургического лечения далеко не всегда бывает достаточно. В ряде случаев требуется так называемое комбинированное или комплексное лечение, когда хирургическое вмешательство сочетается с лекарственной или лучевой терапией для снижения риска рецидива. Причем это может быть необходимо даже при ранних стадиях заболевания.

Например, уже самая ранняя стадия гормонопозитивного рака молочной железы предполагает не только хирургическое лечение, но и последующую лекарственную терапию — эндокринотерапию. Кроме того, при выборе органосохраняющих операций, что принципиально важно для качества жизни женщин, нередко требуется и лучевая терапия, даже при первой стадии заболевания. В то же время существуют опухоли, при которых раннее выявление позволяет ограничиться только хирургическим лечением. К ним относятся ранние стадии рака желудка, рака толстой кишки, опухоли кожи, опухоли почки, а также рак шейки матки. В таких случаях удаление опухоли может быть достаточным, и пациент с высокой долей вероятности выздоравливает без необходимости дополнительного лечения.

— Какие признаки могут свидетельствовать о развивающейся опухоли? Может ли организм "предупредить" нас о раке?

— К сожалению, для большинства опухолей ранние симптомы отсутствуют. В подавляющем большинстве случаев те проявления, с которыми пациенты обращаются к врачу, появляются уже как следствие осложнений, вызванных опухолью. Это могут быть кишечная непроходимость, нарушение дыхания, кровотечения из-за распадающейся опухоли. Исключение составляют поверхностно расположенные опухоли, которые можно заметить визуально на ранней стадии.

Например, опухоли кожи или меланома. Их можно заметить визуально, если внимательно следить за изменениями родинок или пятен на коже. В большинстве случаев симптомы проявляются уже на более поздней стадии. Именно поэтому существуют скрининговые программы: они позволяют выявлять опухоли и диагностировать болезнь на доcимптомном этапе, особенно у групп повышенного риска.

— То есть организм "не предупреждает", а сигнализирует об опасности?

— Да, именно так. Симптомы появляются уже тогда, когда опухоль достаточно развита и представляет серьезную угрозу организму.

— Если регулярно удалять родинки на теле, это снизит риск меланомы?

— Это зависит от конкретной родинки. Есть так называемые меланомоопасные родинки, а есть те, которые не увеличивают риск развития меланомы. Поэтому удалять здоровые родинки "про запас" нет смысла. Важно обратиться к специалисту, чтобы он оценил, насколько высок риск того, что родинка может стать злокачественным новообразованием.

— Есть ли косметические процедуры, которые могут повышать риск рака? Например, солярии или лазерное омоложение?

— Доказано, что солярии повышают риск злокачественных опухолей кожи, включая меланому. В некоторых странах солярии приравняли к курению по вреду. Например, в Германии посещение солярия запрещено людям младше 21 года. Особенно опасны частые сеансы и ожоги кожи. Что касается лазерных процедур, на сегодняшний день данных о повышении риска рака нет, поэтому однозначно говорить о вреде нельзя.

— Изменилось ли доверие россиян к отечественной онкологической службе? И можно ли это связать с тем, что теперь у нас в стране доступны современные технологии лечения?

— Мы видим, что доверие к отечественной медицине растет, особенно в онкологии. Для многих очевиден рывок, который произошел в России после начала федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2019 году. Сегодня онкологические диспансеры страны оснащены всем современным оборудованием, постоянно осуществляется трансфер технологий, которые разрабатываются в федеральных центрах, растет уровень подготовки онкологов. Косвенным подтверждением того, что в России онкологическая помощь реализуется в рамках мировых стандартов, а в чем-то и превосходит их, можно считать увеличивающийся поток иностранных пациентов, предпочитающих лечиться в России.

Например, в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России медицинскую помощь получают пациенты из 99 стран мира. Все пациенты центра получают медицинскую помощь на уровне ведущих клиник США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Японии и других стран. Почти все современные технологии доступны в России, особенно в федеральных центрах, и у нас есть возможность их применять. Это касается и компетенции специалистов, и финансового обеспечения лечения. А сама система организации онкологической помощи в России — онкологическая служба, делает эти технологии доступными абсолютно всем гражданам нашей страны.