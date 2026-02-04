В России стали чаще выявлять депрессию и тревожные расстройства

Согласно данным Росстата, за период с 2020 по 2024 год в России на 21,5% увеличилось число впервые выявленных случаев депрессий, тревожных и стрессовых расстройств. Эксперты Минздрава связывают рост показателей не с ухудшением психического здоровья населения, а с расширением доступа к специализированной помощи и снижением барьеров для обращения за поддержкой.

По информации Росстата, с которой ознакомился “Ъ”, в 2024 году в России было зарегистрировано 341,4 тысячи новых случаев депрессий, тревожных и стрессовых расстройств – это на 21,5% больше, чем четыре года назад (281 тысяча случаев в 2020 году). Общая первичная заболеваемость психическими расстройствами за этот период выросла на 18%, достигнув 453,9 тысячи случаев.

Важно отметить, что рост статистики касается преимущественно расстройств непсихотического спектра. Показатели по заболеваниям, таким как шизофрения и психозы, остаются стабильными: их доля в популяции сохраняется на уровне около 1% на протяжении многих лет, а на 100 тысяч населения даже немного снизилась – с 61,3 случая в 2015 году до 58,2 в 2024-м.

Параллельно меняется структура оказания помощи. Число пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении (как правило, при хронических тяжёлых состояниях), сократилось на 10,5% за десять лет. В то же время растёт количество людей, получающих консультативно-лечебную помощь: с 2,14 миллиона в 2015 году до 2,29 миллиона в 2024-м. Особенно заметен прирост среди обращающихся с непсихотическими расстройствами – к 2024 году их стало 1,64 миллиона человек.

Косвенно о продолжающейся тенденции роста расстройств свидетельствуют данные о продажах антидепрессантов, которые в России отпускаются только по рецепту. По расчётам аналитиков RNC Pharma, их объём вырос с 13,8 миллиона упаковок в 2022 году до 23,6 миллиона в 2025-м. Только за первые 18 дней января 2026 года было продано свыше миллиона упаковок – на 18% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт подчёркивает: рост статистики не следует автоматически трактовать как ухудшение психического здоровья населения. По её словам, цифры отражают повышение доступности специализированной помощи, расширение сети кабинетов медико-психологической поддержки в поликлиниках, а также снижение стигмы, связанной с обращением к психологам и психиатрам.