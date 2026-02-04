Мужчинам рассказали, как определить «микропенис»

Диагноз «микропенис» ставят, когда длина полового члена в эрегированном состоянии не превышает 7,5 сантиметра. Такой критерий назвал уролог Шафи Вардак из фонда британских больниц Royal Berkshire NHS Foundation Trust. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

© Газета.Ru

Эксперт подчеркнул, что средний размер эрегированного полового члена в Великобритании достигает 5,25 дюйма (13,3 см). «Аномально малый» размер полового члена предполагает длину вдвое меньше этого показателя. Считается, что микропенис встречается примерно у 0,5% мужчин, что соответствует около 170 тысячам человек в стране.

Эксперты подчеркивают, что ключевое значение имеет ранняя диагностика. При рождении длину полового члена у мальчиков измеряют, однако исследование, опубликованное в 2022 году в Journal of the Endocrine Society, показало, что эта процедура часто выполняется неправильно. В результате микропенис нередко остается незамеченным до подросткового возраста, когда лечение становится значительно сложнее.

«Если диагноз ставят в младенчестве, гормональная терапия может быть весьма эффективной. Она стимулирует выработку тестостерона и запускает рост полового члена. Согласно тому же обзору, ежемесячные инъекции тестостерона в течение трех месяцев приводили к увеличению длины более чем на 100% у некоторых мальчиков младше трех лет», — отметил врач.

Специалист отмечает, что у полового члена есть лишь несколько периодов активного роста — во внутриутробном развитии, в первые месяцы жизни и во время полового созревания. Во взрослом возрасте чувствительность гормональных рецепторов снижается.

У взрослых мужчин возможности лечения ограничены. По словам профессора Дона Ли, уролога Университетского колледжа Лондона, в ряде случаев помогает относительно несложная операция. Она заключается в освобождении части полового члена, которая у многих мужчин частично скрыта под кожей и прикреплена к лобковой кости. Это может обеспечить функционально достаточный размер для полового акта.

В наиболее тяжелых случаях требуется более сложное хирургическое вмешательство — создание нового полового члена из тканей предплечья или бедра. При этом используются кожа, жир, сосуды и нервы, а чувствительность сохраняется за счет переноса головки исходного полового члена. Такие операции, по словам врача, возможны, но требуют времени.