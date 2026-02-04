Как выбрать проверенную стоматологию

Владимир Садовский заявил НСН, что лучше всего выбирать стоматологию по отзывам и лицензии, а также доверять тем местам, где хозяином является врач.

© РИА Новости

Нарушения, касающиеся стоматологий, в основном связаны с арендаторами, которые сдают свободные места в клиниках врачам-фрилансерам, и уже не контролируют, что там происходит. Такое мнение в беседе с НСН выразил почетный президент стоматологической ассоциации Владимир Садовский.

Оказалось, что 45% стоматологических клиник в России работают нелегально или с нарушениями закона: у них отсутствуют лицензии или регистрация в госсистемах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Общественной потребительской инициативы. Так, больше всего нарушений нашли в Санкт-Петербурге (80%), Москве (78,5%) и Свердловской области (72%). Садовский рассказал, о каких нарушениях идет речь.

«Есть данные более серьезных органов, Росздравнадзора, например, которые говорят, что нарушений очень много, но связано это не с теми клиниками, которые работают по лицензии, а с арендаторами. Когда пустующие места в стоматологических клиниках владельцы сдают в поднаем врачам-фрилансерам, которые устраиваются туда на минимальное количество трудовых отношений, допустим, на 0,1 ставки. Им передается кабинет, и он там сам себе хозяин. Каким образом там передаются деньги — это уже другой вопрос. Это распространено в Москве и Санкт-Петербурге. Арендаторов очень много, и подчас они являются даже не местными жителями. Выявить их можно только с помощью контрольных закупок — это прерогатива контрольно-надзорных органов», — рассказал он.

По словам собеседника НСН, еще одна проблема заключается в том, что клиники не могут отследить каждое изделие, на которое отозвана регистрационное удостоверение.

«Клиники, законно относящиеся к медицинским организациям, порой не отслеживают, когда Росздравнадзор отзывает какие-либо медицинские изделия. Например, регистрационное удостоверение, разрешающее использовать это изделие в России, было отозвано, но в него вложены большие деньги, и клиника продолжает его эксплуатировать. Это дефект взаимный: и государства, и тех, кто эксплуатирует это оборудование. Потому что отследить в большой клинике тысячи медицинских изделий очень трудно. Это должно делать государство в уведомительном порядке», — подытожил он.

Также Садовский дал совет, как выбрать надежную стоматологию и не нарваться на подпольное заведение с «Карабасом-Барабасом».

«Надо доверять коллективам, которые прочно стоят на ногах. У которых долгое время хорошие отзывы, рейтинг высокий. В Европе, например, найм стоматолога стоматологом запрещен, все врачи либеральные, и каждый имеет свою лицензию. А у нас "Карабас-Барабас" вложил деньги, открыл стоматологию, нанял "Пьеро", "Буратино", "Мальвину", кнутом щелкает и требует доходности. Поэтому, когда владельцами являются врачи, — больше шансов, что вас не обманут. Там больше порядка. Все документы в клиниках доступны, можно смотреть ЕГРЮЛ, лицензии на сайтах», — подытожил он.

Ранее Садовский заявил НСН, что в 2026 году цены на стоматологические услуги поднимутся в связи с ростом тарифов на коммунальные платежи, логистику и курсом доллара, но точно не на 50%.