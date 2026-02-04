Какие жизненно важные лекарства стали доступнее для россиян

С 24 февраля в России начнет действовать обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в который добавлено восемь новых наименований. Это позволит обеспечить пациентов с редкими и хроническими заболеваниями современной терапией, доступной по программе ОМС и по регулируемым государством ценам.

© РИА Новости

О этом рассказала "РГ" доцент кафедры "Финансовый контроль и казначейское дело" Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Инна Черных.

«Новые препараты направлены на борьбу с тяжелыми недугами, при которых у пациентов ранее было крайне мало или вовсе не было доступных и эффективных вариантов терапии. Это капивасертиб и даролутамид для лечения рака предстательной железы; камрелизумаб и лорлатиниб для терапии рака легких; луспатерцепт для лечения редкого заболевания крови — бета-талассемии; противотуберкулезный претоманид; пэгфилграстим для поддержки пациентов после химиотерапии; а также гофликицепт для лечения псориаза», — пояснила она.

Расширение перечня преследует две ключевые цели: обеспечить российских пациентов с тяжелыми недугами современным лечением в рамках государственных гарантий и поддержать политику импортозамещения в фармацевтике. На сегодня 81% препаратов из списка ЖНВЛП уже производится в России. Для потребителей это означает финансовую доступность лекарств по ОМС, расширение терапевтических возможностей и сдерживание роста цен благодаря государственному регулированию.

«Специалисты в сфере здравоохранения отмечают необходимость дальнейшего расширения перечня за счет инновационных препаратов в области неврологии, ревматологии, генетических заболеваний и современных антибиотиков. С добавлением восьми новых позиций общее количество лекарственных средств в перечне ЖНВЛП составит 827 наименований», — подчеркивает она.

Обновление перечня ЖНВЛП — это важный экономический инструмент, так как регулирование цен позволяет сдерживать расходы населения и системы ОМС, обеспечивая ценовую стабильность. Параллельно политика импортозамещения создает стратегический запас прочности, уточняет она.