Жители отдаленных сел ЕАО получили доступ к лекарственному обеспечению

Жители небольших населенных пунктов, где нет аптек, получили возможность приобрести препараты через пункты выдачи лекарств. Почти все сельское население Еврейской автономной области (ЕАО) охвачено этой услугой в 2026 году. Об этом ТАСС сообщила губернатор ЕАО Мария Костюк.

"В 54 поселках, где были ФАПы, но не было аптечных пунктов, мы организовали пункты выдачи лекарств", - сказала она.

Костюк отметила, что в 2026 году в регионе начнется строительство детской областной поликлиники. Помимо этого, она добавила, что для работы в районах с 2020 года удалось привлечь 84 медицинских работника.

По словам Костюк, в ближайшие годы для жителей отдаленных населенных пунктов станет более доступной и экстренная помощь - в каждом районе появятся вертолетные площадки для санитарной авиации. Первая такая площадка была открыта в Биробиджане в 2025 году.