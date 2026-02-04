На Кубани применили новую высокоточную технологию облучения опухоли

В Клиническом онкологическом диспансере № 1 провели лечение метастаза в головном мозге с использованием метода стереотаксической радиохирургии. Процедура прошла успешно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края.

Преимущество нового метода перед обычной лучевой терапией состоит в том, что облучению подвергается только опухоль, при этом здоровые ткани остаются нетронутыми. Для достижения высокой точности используются специальные системы 3D-визуализации и индивидуальные фиксирующие устройства для каждого пациента.

"При помощи линейного ускорителя высокая разовая доза радиации доставляется прямо к новообразованию с субмиллиметровой точностью", - рассказал главный медицинский физик Клинического онкодиспансера № 1 Александр Кленевский.

Благодаря применению сверхточной методики продолжительность лечения онкологии в ряде случаев сокращается до 1-5 сеансов, в то время как конвенциональная радиотерапия занимает, как правило, несколько недель.

"Еще совсем недавно радиохирургию применяли только в столичных клиниках и крупных онкологических центрах, но сегодня мы расширяем границы оказания онкологической помощи и внедряем в практику инновационные технологии", - сообщил главврач Клинического онкологического диспансера № 1 Роман Мурашко.

По данным министерства здравоохранения региона, за 6 лет в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в медучреждения края было закуплено более 830 единиц оборудования.